Житель Удмуртии получил 8,5 лет колонии за секс со школьницами

Житель Вавожа совершал половые сношения со школьницами в салоне автомобиля Фото: Амир Закиров

В Вавоже перед судом предстал 31-летний местный житель, который обвинялся в половых сношениях с тремя девушками, не достигшими 16-летнего возраста (часть 4 статьи 134 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года подсудимый на территории Вавожского района в салоне своих автомобилей совершил половые сношения с двумя 14-летними и одной 15-летней девушками, учащимися общеобразовательных школ Вавожского района», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина познакомился с девушками на улице, в дальнейшем они общались в соцсетях.

Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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