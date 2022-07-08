Житель Удмуртии за криптовалюту отдал мошенникам 600 тысяч рублей

Криптовалюту потерпевший так и не получил Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложение о покупке криптовалюты 44-летнему жителю Глазова пришло в мессенджере. Мужчина решился на приобретение и перевел мошенникам 600 тысяч рублей.

После этого продавцы растаяли, как дым, и никаких электронных ключей обманутый покупатель так и не получил.

«По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает о необходимости проявлять повышенную бдительность и не сообщать неизвестным людям информацию по картам и счетам.

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