В Удмуртии за сутки госпитализированы 9 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 9 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 9 человек. Об этом утром 8 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 944 теста на коронавирус, выявлено 13 новых случаев. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 26 человек.

На утро 8 июля 779 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 30 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 4 человека — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 591 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 583 пациента. 4 047 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 841 житель региона. Из них 559 192 прошли оба этапа вакцинации. 170 198 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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