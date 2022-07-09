9 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

За последние сутки в Удмуртии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 9 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 2 013 тестов на коронавирус, выявлено 17 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

22 человека выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 608 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.163 605 человек выздоровели. 4 047 человек скончались.

На утро 9 июля 779 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 30 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 5 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 841 житель региона. Из них 559 192 прошли через оба этапа вакцинации. 170 198 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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