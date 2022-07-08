Борщевик в Ярушкинском дендропарке Ижевска планируют выкосить до конца июля

После покоса исполнитель приступит к выкапыванию, чтобы предотвратить появление новых растений на сохранившихся корнях. Фото: Павел КЛОКОВ

В середине июня администрация Ижевска расторгла контракт с подрядчиком, с мая выполнявшим работы по уничтожению борщевика Сосновского в Ярушкинском дендропарке. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, был заключен договор с другим исполнителем – помимо скашивания, он предполагает также выкапывание растений из грунта.

«Сейчас подрядчик завершает покос. Плановая дата окончания этих работ - 31 июля», – говорится в сообщении.

После покоса исполнитель приступит к выкапыванию, чтобы предотвратить появление новых растений на сохранившихся корнях. Эти работы планируют завершить до 15 октября.

Днем ранее стало известно, что прокуратура предписала главе Ижевска уничтожить захватившее дендропарк опасное растение. При этом еще в начале июня сообщалось, что в парке выкошено около 40% зарослей борщевика.

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