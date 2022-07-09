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Общество9 июля 2022 12:20

На Сарапульском тракте в Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей

Известно о пяти пострадавших
Ирина Шутова
9 июля в Удмуртии столкнулись две машины. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

9 июля в Удмуртии столкнулись две машины. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

9 июля в социальных сетях появилось видео с ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии. Известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пока сообщается о 5 пострадавших, 2 из них несовершеннолетние.

Подробности происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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