На Сарапульском тракте в Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей

9 июля в Удмуртии столкнулись две машины. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus
9 июля в социальных сетях появилось видео с ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии. Известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пока сообщается о 5 пострадавших, 2 из них несовершеннолетние.
Подробности происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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