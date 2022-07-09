Ушла из жизни народная артистка Удмуртской Республики Маргарита Ивановна Галасеева

На 89-ом году жизни скончалась народная артистка Удмуртской Республики Маргарита Ивановна Галасеева. Фото: https://vk.com/id428874079

На 89-ом году жизни скончалась народная артистка Удмуртской Республики Маргарита Ивановна Галасеева. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Маргарита Ивановна окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 1959 года являлась солисткой Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики.

За 40 лет работы в театре она сыграла около 100 ролей в музыкальных комедиях, опереттах и операх, наработан огромный репертуар сольных концертов, сделаны записи на радио.

Особо значимые роли: партия Оки в первой удмуртской опере «Наталь», которую исполняла на удмуртском и русском языках, роль Власьевны в спектакле «Особое задание» (отмечена дипломом второй степени на Всероссийском смотре спектаклей драматических и музыкальных театров в ознаменование 50-летия Октябрьской революции), роль няни в «Евгении Онегине» Ее назвали «лучшей няней Советского Союза».

Маргарита Ивановна совмещала работу в театре с преподавательской деятельностью в Удмуртском республиканском колледже культуры. Она вела занятия по вокалу в Удмуртском государственном ансамбле песни и танца «Италмас».

Коллектив Единой редакции выражает глубокие соболезнования родным и близким Маргариты Ивановны Галасеевой.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Реконструкцию Театра юного зрителя в Ижевске планируют завершить в ноябре 2022 года

«Мы со своей бедой остались сами по себе»: у пасечников Удмуртии погибли пчелы из-за обработки рапсовых полей

8 июля в Ижевске горожане встретили колонну автомобилей с бойцами, вернувшимися с Украины