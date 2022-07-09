Как защитить свою квартиру от воров в период отпуска?

Эксперт рассказал, как защитить свой дом от нежеланных гостей. Фото: архив

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал RT, как обезопасить свою квартиру от воров в период отпуска.

«Чтобы защитить свой дом в период отпуска или любого другого отъезда, попросите заранее соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик. Не публикуйте информацию о своей поездке в социальных сетях», — сообщил специалист.

Он также рассказал, что по возможности лучше установить различные системы умного дома, например специальные выключатели, которые позволяют настроить включения и выключения света, имитируя присутствие жильцов.

«Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому обязательно заранее установите решетки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется», — отметил Кувиков.

В зоне риска также остаются заброшенные квартиры, а также квартиры в подъездах (или на этажах), где большая часть жилья сдается в аренду.

Эксперт подчеркнул, что не стоит оставлять у двери коробки из-под новой дорогой техники.

«Обязательно спрячьте ценности и другие дорогостоящие предметы в неочевидные места, чтобы в случае, если кража все-таки произойдет, минимизировать потери. Помните, что самый действенный способ защиты — это установка специального охранного комплекса», — подытожил он.

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