Старшина запаса и ефрейтор из Удмуртии погибли в ходе спецоперации на Украине

Удмуртии простились с еще двумя военнослужащими из республики, погибшими в ходе СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 17 июля, в Удмуртии простились с еще двумя военнослужащими из республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, в Игринском районе прошли похороны старшины запаса Владимира Бурдинского. В Якшур-Бодьинском районе проводили в последний путь ефрейтора Григория Романова.

«За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, ефрейтор Григорий Романов представлен к ордену Мужества посмертно», – говорится в сообщении.

Помощь семьям оказывается в полном объеме. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Редакция «КП – Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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