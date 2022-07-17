10 фото с крестного хода в память о царственных страстотерпцах в Ижевске

В ночь с 16 на 17 июля в Ижевске состоялся крестный ход, посвященный памяти святых царственных страстотерпцев. Фото: пресс-служба ижевской епархии

В ночь с 16 на 17 июля в Ижевске состоялся крестный ход, посвященный памяти святых царственных страстотерпцев.Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии РПЦ.

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Согласно истории, именно в эту ночь в 1918 году в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома расстреляли последнего российского императора Николая II. Вместе с ним погибла вся его семья и слуги.

Мероприятие началось с молебного пения в Александро-Невском соборе в 22:00. После этого священнослужители и прихожане к храму святых Царственных мучеников на Северном кладбище столицы Удмуртии.

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Молебен возглавил настоятель Александро-Невского собора протоиерей Дмитрий Леонтьев.

После крестного хода на территории храма царственных мучеников прошла литургия под открытым небом. Богослужение возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, в сослужении благочинного Ижевского округа протоиерея Романа Воскресенских, настоятеля храма протоиерея Сергия Шермана, секретаря епархии диакона Ильи Медведева , а также представителей городского духовенства.

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Завершая литургию, владыка-митрополит обратился к участникам крестного хода и богослужения со словами проповеди, после чего поблагодарил всех, кто смог принять участие в крестном ходе и помолиться за этой ночной литургией.

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