В Ижевске назвали самый популярный смайлик среди горожан

Стало известно, какие смайлики ижевчане используют чаще всего. Фото: vk.com/insidevk Фото: Амир Закиров

Жители Ижевска при общении во «ВКонтакте» чаще всего используют улыбающийся смайлик, а при общении в «Одноклассниках» отдают предпочтение красной розе. Это следует из данных, собранных аналитиками компании VK.

Основой для исследования послужили материалы из публичных обсуждений, сообществ и комментариев во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» за последний год.

Данные собирались по 20 крупнейшим городам России. С полным списком можно ознакомиться ниже.

Фото: vk.com/insidevk

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