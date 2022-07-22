Руководитель Следственного комитета по Удмуртии о хлопке в детском саду в Пугачево: «Детонатор принесли с парковки»

Парковка дома, с которой в детский сад принесли детонатор Фото: Амир Закиров

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал детали дела о детонации снаряда в детском саду в селе Пугачево в Малопургинском районе. Напомним, тогда пострадали два ребенка .

По версии главного следователя региона, детонатор попал в детский сад с парковки многоквартирного дома. Его принес в садик один из воспитанников (он не пострадал). Парковку сделали из щебенки. Часть материала привезли с воинской части в Пугачево, где в 2011 году произошел пожар со взрывами на артиллерийском арсенале.

«В оставшемся щебне на этой парковке были обнаружены еще и другие детонаторы, которые совместно с сотрудниками Росгвардии были найдены, осмотрены и уничтожены в безопасном месте», — рассказал Рустам Тугушев.

Щебень поставляли несколько компаний из разных городов. Поэтому во время расследования следователи, в том числе, ездят в командировки в другие города, например, Калининград и Самару. Они опрашивают водителей и выясняют, каким путем опасный материал попал на парковку.

«В ходе расследования будем давать оценку и самому факту, и действиям лиц, которые осуществляли меры по охране детского сада. Не говорю о скорейшем и возможном привлечении к уголовной ответственности, но мы исследуем эти вопросы. Подозреваемых пока нет», – прокомментировал руководитель Следственного управления.

После происшествия к сотрудникам Росгвардии обратились с просьбой проверить всю территорию села на наличие опасных предметов. Найденные снаряды уничтожили. Продолжается работа и в бывшей воинской части.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (Халатность) и статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Подробности истории мы рассказывали здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Председатель правительства Удмуртии: «Одного из мальчиков, пострадавших при хлопке в Пугачево, доставили в больницу»

«Гремел, как киндер-сюрприз»: шестилетние дети пострадали из-за опасной находки в детском саду

«Опасно, но мы привыкли»: жители Пугачево в Удмуртии рассказали о ночи взрывов и жизни села 11 лет спустя

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году