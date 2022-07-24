Захлебнувшегося в реке нетрезвого жителя Удмуртии вывели из комы

Сейчас состоянию пострадавшего ничто не угрожает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Удмуртии, который недавно чуть не утонул в реке Варали возле деревни Новый Утчан, спасли врачи Алнашской районной больницы. Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава на официальной странице «ВКонтакте», мужчину благополучно вывели из комы.

«Мужчина был доставлен машиной скорой медицинской помощи 21 июля в палату интенсивной терапии. При поступлении в больницу пациент находился в коме. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, пациент в состоянии средней степени тяжести», – рассказала и. о. главврача Светлана Шихова.

Уже в больнице было установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщили, что тонущего купальщика заметили с берега пастухи. Они вытащили его з воды, вызвали скорую помощь и до ее прибытия оказывали первую помощь.

Всего, по данным Главного управления МЧС России по УР, с 1 июня в республике утонули 22 человека, причем, около 70% утонувших взрослых были пьяны.

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