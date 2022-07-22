В Удмуртии очевидец спас тонущего мужчину

Житель деревни Новый Утчан Алнашского района спас мужчину, который начал тонуть в реке Варали. Фото: envato.com

Накануне, 21 июля, житель деревни Новый Утчан Алнашского района спас мужчину, который начал тонуть в реке Варали. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Местный житель увидел, как купающийся в реке мужчина начал тонуть. Молодой человек бросился в воду и вытащил пострадавшего на берег. Начал оказывать первую помощь», - говорится в сообщении.

Пострадавший был передан подоспевшей бригаде скорой помощи. Его доставили в больницу и госпитализировали.

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