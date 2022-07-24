Женщина на мотоцикле врезалась во встречную иномарку под Ижевском

Водитель мотоцикла попала в больницу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Еще одно ДТП произошло на дороге «г. Ижевск - г. Воткинск» в субботу, 23 июля. Как сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, около 19:00 на 21 километре автодороги мотоцикл въехал в легковой автомобиль.

За рулем мотоцикла «Хонда» находилась женщина 1991 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением. Мотоцикл упал, угодив под колеса встречному, «Шевроле Лачетти» под управлением мужчины также 1991 года рождения.

В результате аварии женщина проучила травмы и была госпитализирована.

Напомним, утром того же дня на трассе «г. Ижевск - г. Воткинск» опрокинулся грузовик.

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