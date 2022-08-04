На улице Кирова в Ижевске отремонтирована проезжая часть протяженностью 1,5 км

Ремонт проезжей части завершен. Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Завершена укладка верхнего слоя асфальта на двух участках улицы Кирова: по северной полосе от улицы Максима Горького до 30 лет Победы и по южной полосе от улицы 30 лет Победы до Милиционной. Напомним, что ремонт стартовал в начале июля.
Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что финальное покрытие выполнено из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, в некоторых местах заменены бордюрные камни между проезжей частью и тротуаром.
Нетронутой ремонтом осталась проезжая часть, где планируется перекладка ливневого коллектора, которую проведут в рамках федеральной программы «Стимул».
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