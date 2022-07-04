В Ижевске начали ремонтировать участок улицы Кирова

Здесь отфрезеруют покрытие, частично заменят бортовые камни, произведут укладку двух слоев асфальтобетона. Фото: Олег Бекмеметьев

В Ижевске подрядчик приступил к ремонту участка улицы Кирова. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Бекмеметьев, в текущем году на этой улице планируют отремонтировать два аварийных участка.

«Всего к ремонту в этом году определены два участка протяженностью 1,5 км: от ул. М. Горького до ул. 30 лет Победы и от ул. 30 лет Победы до ул. Милиционная», – написал он.

Здесь отфрезеруют покрытие, частично заменят бортовые камни, произведут укладку двух слоев асфальтобетона.

Напомним, улицу Кирова ремонтируют за счет средств из городского бюджета.

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