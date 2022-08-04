Инженер из Ижевска украл у работодателя имущество на 160 тысяч рублей

Мужчина воровал технику и комплектующие Фото: Амир Закиров

30-летний сотрудник крупного предприятия столицы Удмуртии задержан за кражу техники у работодателя. По версии следствия, в течение июля 2022 года он, уходя с работы, прихватывал с собой компьютерную технику и комплектующие. Уносил предприимчивый работник похищенное в своем рюкзаке, а потом сдавал технику в ломбард. Вырученные средства тратил на компьютерные игры.

«Сообщение в полицию из организации поступило после того, как сотрудники стали замечать пропажу техники. Сумма причиненного организации ущерба превысила 160 000 рублей. Инженер перестал выходить на работу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Часть похищенного обнаружена и изъята», - сообщили в МВД Удмуртии.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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