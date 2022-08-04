За сутки в Удмуртии выявили 63 новых случая коронавируса

Выздоровели 27 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 11 человек. Об этом утром 4 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 497 тестов на коронавирус, выявлено 63 новых случаев. В числе заболевших 8 детей до 14 лет, 15 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 27 человек.

На утро 4 августа 1037 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 52 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 894 пациента. 4 048 человек скончались, из них 3 848 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 504 жителя региона. Из них 559 566 прошли оба этапа вакцинации. 179 612 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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