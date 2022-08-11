С начала 2022 года 271 житель Удмуртии скончался от алкогольной кардиомиопатии

Риску подвергаются не только алкоголики, но и те, кто выпивают время от времени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

271 человек скончались от алкогольной кардиомиопатии в Удмуртии за 7 месяцев 2022 года, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Статистка не утешает: примерно столько же смертей от этого недуга было и за тот же период 2021 года. Механизм развития сердечной патологии разъяснила кардиолог отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина.

«Все 5-7 часов, пока выпитый алкоголь циркулирует в крови, сердце работает в неблагоприятном режиме. Сразу же после выпитого спиртного пульс увеличивается до 100 ударов в минуту, в организме нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы. Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, оно работает в усиленном режиме, при этом нагрузка на него возрастает в несколько раз. Именно поэтому у людей в состоянии опьянения наблюдается учащенное сердцебиение, повышается кровяное давление, что ведет к разрушению мельчайших кровеносных сосудов», – говорит эксперт.

Кроме того, алкоголь повышает давление и нарушает тонус сосудов, а затем и самого сердца. В итоге начинают развеваться признаки сердечной недостаточности. И ошибочно думать, что алкогольное поражение сердца бывает лишь у алкоголиков. Те, кто употребляет спиртное хотя бы время от времени, также не застрахованы.

Согласно статистике, развившиеся на фоне алкогольной зависимости инфаркты, инсульты и другие патологии сердечно-сосудистой системы являются причиной смерти людей в 14 % случаев.

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