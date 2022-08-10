Пешеходный переход организуют в переулке Раздельном в Ижевске

Также на данном участке будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Фото: администрация Ижевска

В Ижевске в целях обеспечения безопасности дорожного движения организуют пешеходный переход через переулок Раздельный, напротив здания регионального Управления ФНС (улица Коммунаров, 367). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Также на данном участке будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Нанести разметку и установить знаки должны в течение 20 дней.

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