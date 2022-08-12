Бордель в спа-салоне организовал житель Башкирии в Ижевске

В спас-салоне Ижевска организовали бордель Фото: Архив КП

В Ижевске задержали организаторов интим-салона. Он располагался в одном из городских спа-салонов, расположенных в Устиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выяснилось, что организатором салона является 42-летний житель Башкортостана. В рекламе спа-салона для мужчин говорилось об оказании релаксирующих услуг. Но кроме расслабляющих массажей клиентам оказывались и услуги интимного характера. Естественно, за дополнительные деньги.

По подозрению в организации занятия проституцией у себя дома были задержаны директор и четверо администраторов. Во время обысков в салоне изъяли компьютеры, мобильные телефоны, документация, а также 2 400 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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