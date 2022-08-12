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Общество12 августа 2022 6:59

Партия назальной вакцины от коронавируса поступила в Удмуртию

Но в обороте ее пока нет
Дарья Прозорова
Теперь вакцинироваться можно более щадящим способом

Теперь вакцинироваться можно более щадящим способом

Фото: Мария Бакланова

Назальная вакцина от ковида поступила в Удмуртию. Об это сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко во время прямого эфира в группе ВК «Центр управления регионом».

«Вакцина есть в наличии, но для использования необходимы назальные распылители. Заявка на них подана в Минздрав России, в ближайшее время мы получим информацию о сроках отгрузки, проинформируем население и начнем вакцинацию», - заявила Марина Петренко.

Также, она рассказала, что назальная вакцина похожа на версию «Спутника V» в ампулах. Отличается лишь способ введения.

В последнее время статистика по заразившимся коронавирусом идет вверх. За прошедшие сутки в Удмуртии выявлено 136 новых случаев.

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