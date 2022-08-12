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Общество12 августа 2022 15:25

На ул. Вадима Сивкова в Ижевске организуют новый пешеходный переход

Он появится на перекрестке с пер. Интернациональным
Дарья Прозорова
Переход будет нерегулируемый. Фото: izh.ru

Переход будет нерегулируемый. Фото: izh.ru

Нерегулируемый пешеходный переход появится на ул. Вадима Сивкова. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Соответствующая разметка и дорожные знаки появится напротив дома № 65 по ул. Красноармейской, перед перекрестком с переулком Интернациональным.

Ранее сообщалось, что зебра еще появится на пер. Раздельном.

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