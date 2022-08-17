Встреча с блогером Иваном Ерховым и волшебный трамвай: программу для участников Инклюзивных игр в Ижевске опубликовали

О программе рассказали на пресс-конференции Фото: Мария Бакланова

21 августа в Ижевске стартуют Международные инклюзивные игры. В Удмуртию приедут дети-инвалиды которые будут участвовать в творческих соревнованиях, со всей страны и из-за границы. Для участников подготовили культурную программу. О ней рассказала Наталья Крель, директор общественного объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт». Принять бесплатное участие в городских площадках могут все желающие.

«Будут проходить мотивационные встречи с Иваном Ерховым, тотально слепым блогером, который на сегодняшний день входит в десятку самых востребованных блогеров в мире. Совсем недавно он поднялся на Эльбрус и снял об этом фильм, который также покажет в Ижевске. Как жить в активном темпе, быть востребованным и быть счастливым – вот темы встреч, которые готовит Иван», – рассказала Наталья Крель.

Праздничная программа начнется с поездки на «Волшебном трамвае». Он курсирует по 10-му маршруту. Специально для детей используют низкопольный транспорт. Поездка будет бесплатной для всех, а встречать пассажиров будут клоуны и персонажи сказок.

133 двора организуют программу «Сказка в каждый двор». В ней поучаствуют дети-инвалиды, проживающие по этим адресам.

В общественных пространствах пройдут интерактивные представления. Два раза в день для ребят из детских садов и из общественных организаций инвалидов по Ижевскому пруду будет курсировать теплоход.

Национальная библиотека проведет мастер-классы по изготовлению книг для слабовидящих. Участники узнают, как печатают книги со шрифтом Брайля.

Также детей ждут мастер-классы от художника без рук Александра Похилько и одной из лучших пар мира по латиноамериканской программе Александры Одоевской и Бориса Мандрабуры.

Кроме того:

- 22 августа с 10:00 до 15:00 развлекательная программа для участников Игр пройдет в Зоопарке Удмуртии, являющемся одной из лучших площадок с точки зрения инклюзивности и доступности не только в республике, но и в стране.

- 22 августа в 19:00 состоится церемония открытия Игр в Театре оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского.

- 23 августа стартуют непосредственно конкурсные показы финалистов Игр. Они будут чередоваться с мастер-классами от известных исполнителей, артистов и художников. Закончится вечер масштабным детским праздником с дискотекой на Центральной площади. На мероприятие приглашены все желающие.

- 24 августа на территории реабилитационного центра «Адели» пройдет детский праздник мороженого. Специалисты центра расскажут о реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Удмуртии.

«Я очень благодарна Правительству Удмуртии за то, что эта программа может состояться в очном формате. Для нас возможность проведения таких Игр – это большая, серьезная история. В региональных этапах игр принимали участие интернаты и специализированные школы из очень отдаленных районов. Для некоторых детей это будет первое путешествие в их жизни. И я уверена, что теплота сердец из Удмуртии разлетится по всей стране», - отметила Наталья Крель.

Закрытие игр состоится в 13:30 24 августа на фан-зоне парка Кирова. Телемарафон, посвященный прохождению Вторых Международных детских инклюзивных Игр пройдет 25 августа с 9:00 до 19:00 на сайте Игр abi-art.ru и на телеканале «Удмуртия». Афиша мероприятия опубликована на сайте.

После Вторые Международных инклюзивных игр в Удмуртии эстафета перейдет в Липецкую область, где конкурсы пройдут для взрослых. Там тоже будут участвовать представители Удмуртии. Все это способствует достижению задач по нацпроекту «Демография».

«На территории Удмуртии по распоряжению Главы республики Александра Бречалова раз в два года проходят региональные инклюзивные игры среди взрослых людей с инвалидностью. Это наша традиция. Такие игры пошли в 2021 году, было 269 номинантов. У нас уже есть база, и мы определим лучших из лучших, кто представит Удмуртию на Российских Играх», – сказал Ярослав Семенов.

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