К Международным детским инклюзивным играм готовятся в Удмуртии

Об организации игр рассказали во время пресс-конференции. фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии идет подготовка к Международным детским инклюзивным играм. Об этом рассказали на пресс-конференции премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов и директор общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.

В рамках игр особенные дети будут демонстрировать свои таланты по восьми направлениям:

–музыкальное;

– изобразительное;

– аудиовизуальное;

– театральное;

– хореографическое;

– цирковое;

– художественное слово;

– жестовая песня.

По сравнению с первыми инклюзивными играми в Хабаровске добавились новые номинации по журналистике, театру мод, компьютерной графике, моделированию и другим.

В Удмуртию приедут гости из 54 регионов страны и трех стран – Белоруссии, Армении, Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Игры пройдут на семи площадках:

– Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, где пройдет церемония открытия,

– фан-зона в парке Кирова, на которой пройдет церемония закрытия,

– Национальная библиотека Удмуртской,

– Государственный национальный театр Удмуртской Республики,

– Удмуртская государственная филармония,

– Дом Дружбы народов,

– Республиканский дом народного творчества.

Разместятся дети в трех гостиницах и одном санатории, которые подходят по требованиям для особенных детей.

«Такие крупные мероприятия меняют мировоззрение. Можно очень много сделать новых пандусов, но если люди не научились относиться друг к другу по-новому, по-другому - на равных, не научились жить в инклюзивном обществе, понимая и воспринимая друг друга такими, какие мы есть, то тогда, наверное, эти пандусы поведут нас в никуда», – считает директор общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.

Минтранс региона определит перевозчика, который займется логистикой. Для участников предоставят низкопольные автобусы с апарелью. Из-за игр перекроют улицы. 23 августа с 17:00 до 21:00 будет ограничено движение по улице Свободы от Пушкинской до Сивкова, а 24 августа с 7:00 до 21:00 - по улице Береговая от Песочной до здания Кирова,8Б. По улице Красноармейской от ул. Пастухова до ул. Карла Либкнехта ограничат остановку и стоянку транспорта с 22 по 24 августа с 7:00 до 16:00.

Все участники и организаторы пройдут экспресс-тест на ковид. Участники и гости должны предоставить сертификат о прививке или отрицательный тест.

«Мы готовы провести игры. Очень хотим, чтобы они прошли на самом высоком уровне и чтобы после окончания игр у всех остались приятные впечатления и теплые воспоминания», – отметил Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии.\

В рамках игр в Ижевске пройдёт масса интересных мероприятий на открытых площадках. Смотрите их программу в группе Международных инклюзивных игр Вконтакте.

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