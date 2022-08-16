К Международным детским инклюзивным играм готовятся в Удмуртии

Об организации игр рассказали во время пресс-конференции. фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии идет подготовка к Международным детским инклюзивным играм. Об этом рассказали на пресс-конференции премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов и директор общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.
В рамках игр особенные дети будут демонстрировать свои таланты по восьми направлениям:
–музыкальное;
– изобразительное;
– аудиовизуальное;
– театральное;
– хореографическое;
– цирковое;
– художественное слово;
– жестовая песня.
По сравнению с первыми инклюзивными играми в Хабаровске добавились новые номинации по журналистике, театру мод, компьютерной графике, моделированию и другим.
В Удмуртию приедут гости из 54 регионов страны и трех стран – Белоруссии, Армении, Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
Игры пройдут на семи площадках:
– Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, где пройдет церемония открытия,
– фан-зона в парке Кирова, на которой пройдет церемония закрытия,
– Национальная библиотека Удмуртской,
– Государственный национальный театр Удмуртской Республики,
– Удмуртская государственная филармония,
– Дом Дружбы народов,
– Республиканский дом народного творчества.
Разместятся дети в трех гостиницах и одном санатории, которые подходят по требованиям для особенных детей.
«Такие крупные мероприятия меняют мировоззрение. Можно очень много сделать новых пандусов, но если люди не научились относиться друг к другу по-новому, по-другому - на равных, не научились жить в инклюзивном обществе, понимая и воспринимая друг друга такими, какие мы есть, то тогда, наверное, эти пандусы поведут нас в никуда», – считает директор общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.
Минтранс региона определит перевозчика, который займется логистикой. Для участников предоставят низкопольные автобусы с апарелью. Из-за игр перекроют улицы. 23 августа с 17:00 до 21:00 будет ограничено движение по улице Свободы от Пушкинской до Сивкова, а 24 августа с 7:00 до 21:00 - по улице Береговая от Песочной до здания Кирова,8Б. По улице Красноармейской от ул. Пастухова до ул. Карла Либкнехта ограничат остановку и стоянку транспорта с 22 по 24 августа с 7:00 до 16:00.
Все участники и организаторы пройдут экспресс-тест на ковид. Участники и гости должны предоставить сертификат о прививке или отрицательный тест.
«Мы готовы провести игры. Очень хотим, чтобы они прошли на самом высоком уровне и чтобы после окончания игр у всех остались приятные впечатления и теплые воспоминания», – отметил Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии.\
В рамках игр в Ижевске пройдёт масса интересных мероприятий на открытых площадках. Смотрите их программу в группе Международных инклюзивных игр Вконтакте.
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