Ревнивого пенсионера из Сарапула будут судить за убийство

На данный момент собрана вся доказательная база. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

В Сарапуле завершилось расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, в убийстве обвиняется знакомый погибшего, 66-летний пенсионер. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности в ночь с 4 на 5 июня 2022 года. Они находились в доме обвиняемого, где вместе выпивали. Потом произошла ссора, и пенсионер несколько раз ударил собутыльника ножом в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте от полученных повреждений.

На данный момент доказательная база собрана, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Реконструкция исторического здания на улице Горького началась в Ижевске

Жители Ижевска незаконно вывели за рубеж более 265 млн рублей

В Сквере Победы установили каркас стелы «Ижевск – город трудовой доблести»

Рулоны сена на площади более 500 квадратных метров загорались в Ярском районе Удмуртии