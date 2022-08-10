В Сарапуле пенсионер зарезал молодого мужчину из ревности

Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

В Сарапуле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 июня текущего года 35-летний потерпевший пришел в гости к 66-летнему обвиняемому, они стали вместе выпивать. В ходе распития между ними произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта пенсионер схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника в грудную клетку.

От полученных ран мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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