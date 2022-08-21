Футбольных болельщиков просят быть сдержанными в Ижевске

21 августа в Ижевске пройдет футбольный матч Фото: Диля Ахмадишина

21 августа в Ижевске состоится матч Первенства России по футболу команд второго дивизиона между командами «Зенит-Ижевск» и «Тюмень». МВД по Удмуртии обратилось к футбольным болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений.

«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Не допускайте порчи имущества, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива. Уважайте себя и окружающих вас граждан», - подчеркнули в ведомстве.

За нарушение правил поведения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.

Отметим, матч пройдет сегодня, 21 августа в 16:00 на стадионе «Купол.

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