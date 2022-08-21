Сразу 352 жителя Удмуртии заболели коронавирусом

Коронавирус в Ижевске Фото: Архив КП

На утро 21 августа, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились сразу 352 человека. В числе заболевших 61 ребенок до 14 лет, 64 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 22 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

178 человек выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет. Итого по республике от коронавируса погибли 4 053 человека, из них 3 853 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 96 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 2 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 из них на ИВЛ.

Всего на 21 августа в Удмуртии зарегистрировано 171 098 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 165 431 человек выздоровели.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ковидный» коечный фонд Удмуртии увеличили до 119 мест

Мужчину сбили на остановке под Ижевском

Как заработать на ненужных вещах в Ижевске: делимся 5 проверенными способами

«Температурный фон начнет повышаться»: синоптики пообещали ижевчанам жаркие выходные