В Удмуртии за сутки выявили 487 новых случаев COVID-19

Выздоровели 1 012 человек Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 487 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 16 человек. Об этом утром 6 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 6 332 теста на коронавирус, выявлено 487 новых случаев. В числе заболевших 42 ребенка до 14 лет, 84 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 1 012 человек.

На утро 6 сентября 5 046 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 266 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 20 человек - в тяжелом состоянии, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 181 715 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 175 616 пациентов выздоровели. 4 057 человек скончались, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 042 жителя региона, из них 561 457 получили второй компонент. 216 522 жителя республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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