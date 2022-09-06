Тело женщины нашли в Удмуртии, председатель Госдумы поможет с благоустройством Воткинска и машина провалилась под асфальт: главные новости Ижевска на утро 6 сентября 2022 года

Погода в Ижевске днем 6 сентября обещает быть по-настоящему осенней. Не забудьте зонты! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доброе утро, Ижевск! Активно врываемся во вторник, 6 сентября. Погодка обещает быть «бррр»: дожди, северо-западный ветер и только до +14 градусов днем. О главных новостях минувших суток традиционно расскажет «Комсомолка». А их накопилось много.

Председатель Госдумы окажет помощь в благоустройстве Воткинска

Начнем утро с хорошего. Вячеслав Володин встретился с сотрудниками Воткинского завода и поблагодарил их за работу. Более того, он узнал о нерешенных проблемах благоустройства города и пообещал помочь в их решении. Что именно должно вскоре изменится, читайте здесь. Кстати, там есть и видео с предприятия.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с сотрудниками Воткинского завода. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Машина провалилась под асфальт в Ижевске

Продолжая тему благоустройства – еще одно авто провалилось в Ижевске 5 сентября. «Утро, 3-я Подлесная... В Ижевске открылся еще один портал в ад», – писали в соцсетях.

Очередной провал в Ижевске. Фото: vk.com/zlou18

Тела двух женщин нашли в Удмуртии

Тело взрослой женщины нашли в лесу у деревни Кены. Проверяется версия, не является ли погибшая жительницей Ижевска, которая еще в мае ушла за грибами и заблудилась. Вторая – 24-летняя девушка. Ее нашли в поле в Воткинском районе. Предположительно, ее погубил алкоголь и переохлаждение.

Тело молодой девушки нашли в поле у СНТ «Яблонька». Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Сотрудница Ространснадзора Удмуртии могла получить взятки на 1 млн рублей

Женщина за деньги выдавала водителям крупных региональных предприятий свидетельства на право перевозки опасных грузов без проведения обязательных аттестационных экзаменов. За 80 свидетельств она получила более 1 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

«Рыжий фестиваль» пройдет в Ижевске 10 сентября

И заканчиваем наш обзор новостей позитивом! «Рыжий фестиваль» состоится в столице Удмуртии уже в 19 раз. Подробную афишу мы опубликовали здесь.

Пусть день будет солнечным!

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