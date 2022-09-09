К 15:00 явка на выборах в Удмуртии составила 8,39%

На 15:00 9 сентября в голосовании приняли участие 97 771 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии по состоянию на 15:00 явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 8,39%. Как сообщает Центральная избирательная комиссия региона, к этому часу в голосовании приняли участие 97 771 человек

Наибольшая явка зарегистрирована в Красногорском и Селтинском районах – 20,41% и 20,00% соответственно, наименьшая - в Ленинском (4,66%), Первомайском (5,09%) и Октябрьском (5,25%) районах Ижевска.

В Сарапуле к 15:00 явка составила 6,86%, в Воткинске – 9,48%, в Глазове – 6,94%, в Можге – 7,58%.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходят в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

Главные события выборов – в онлайн-трансляции «КП-Ижевск».

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