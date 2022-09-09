В 15 городах и районах Удмуртии стартовал отопительный сезон

Решение о начале отопительного сезона приняли власти 15 городов и районов Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По состоянию на 9 сентября решение о начале отопительного сезона приняли власти 15 городов и районов Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сначала тепло придет в соцобъекты – детские сады, школы и больницы, и лишь затем в жилые дома.

«Удмуртия готова к отопительному периоду на 95%. Идем на уровне прошлого года. Более 10 тыс. объектов жилищно-коммунального комплекса уже получили акты готовности к отопительному сезону, около 9 тыс. из них – паспорта готовности. Итогом процесса станет получение паспортов готовности городами и районами Удмуртии. Срок – 15 ноября», - заявил исполняющий обязанности министра строительства республики Ришат Ибрагимов.

Напомним, с 7 сентября в Ижевске начали подачу теплоносителя в соцобъекты. Жилые дома пока подключают лишь по заявкам от управляющих компаний.

Массовое подключение жилых домов к теплоносителю начнется после прохождения температурного порога: в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не должна превышать +8 °С.

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