Двух «черных» лесорубов задержали в Удмуртии за хищение древесины почти на полмиллиона

Чтобы вывезти бревна, злоумышленники арендовали грузовик. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Двоих подозреваемых в хищении древесины на сумму более 400 тыс. рублей задержали сотрудники полиции в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Черные» лесорубы орудовали на территории лесного массива в Шарканском районе. По версии следствия, местные жители 1997 и 1963 годов рождения незаконно срубили около 40 хвойных деревьев с целью дальнейшей реализации. Для того чтобы вывезти бревна, злоумышленники арендовали грузовик, но были задержаны полицейскими и не успели довести до конца свой преступный умысел.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, их подозревают в краже, совершенной в крупном размере.

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