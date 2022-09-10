Победителей конкурса «Семейные трудовые династии» наградил глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии подчеркнул, что республика сильна своими традициями Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

10 сентября сразу 23 семьи пришли во дворец культуры «Металлург» на торжественное награждение победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии».

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время приветственного слова отметил, что республика сильна своими традициями. И такой праздник, как «День Семейных трудовых династий», очень важен для их поддержки.

Некоторые династии были очень большими Фото: Эдуард КАРИПОВ

«Как сказал наш президент Владимир Путин: «Основа государства – крепкая, счастливая семья». Я хочу поблагодарить всех присутствующих за труд. Потому что им вы делаете нашу республику и нашу страну лучше», – сказал во время открытия мероприятия Александр Бречалов.

В этом году конкурс прошел в седьмой раз, и в нем приняли участие 23 трудовые династии со всей Удмуртии.

Конкурс проводился по трем номинациям: «За эффективную работу», «За преемственность поколений», «Старейшая династия».

На церемонию приехали семьи со всей Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Победу в номинации «За преемственность поколений», одержала династия Федоровых из Можгинского района.

После награждения Фото: Эдуард КАРИПОВ

Корни этой семьи уходят в конец 19-го века. На сегодняшний день ее составляет 21 работник сельского хозяйства. Многие члены семьи работают трактористами, доярками, водителями, ветеринарами. Среди них есть главный агроном.

В семье Федоровых с детства прививают любовь к труду и уважение к старшим. Супруги Владимир Федорович и Елизавета Николаевна вырастили четырех дочерей и сына. Помогают воспитывать 10 внуков и 16 правнуков. Самой главной чертой человека в этой династии считают честность и преданность родине. Именно поэтому в семье все делается сообща и на благо родного края.

Члены этой семьи пришли в народных костюмах Фото: Эдуард КАРИПОВ

Победителем в номинации «За эффективную работу», стала педагогическая династия Кашиных из Ижевска. Их история началась в 1908 году с Юлиании Андреевны Зориной, которая проработала в школе 46 лет и воспитала пятерых племянников.

В семье Кашиных есть люди разных педагогических профессий: воспитатели, учителя, преподаватели университета. Все они на протяжении долгого времени работают на благо страны, воспитывая не только своих детей, но и тех, кто остался без опеки родителей.

Награждение прошло в нескольких номинациях Фото: Эдуард КАРИПОВ

Победу в номинации «Старейшая династия» одержали Ваулины-Снегиревы из Кезского района. Их общий трудовой стаж составляет более 355 лет. Глава династии Татьяна Фаминовича вместе с мужем Павлам Ильичом, вырастили 10 детей. В этой семье с самого раннего детства учат заниматься сельским хозяйством. Многие ребята, хотят пойти по родительским стопам, остаться в колхозе помогать семье.

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