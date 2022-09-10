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Общество10 сентября 2022 13:31

Победителей конкурса «Семейные трудовые династии» наградил глава Удмуртии Александр Бречалов

На конкурс приехали 23 семьи со всей республики
Дана Солнцева
Глава Удмуртии подчеркнул, что республика сильна своими традициями

Глава Удмуртии подчеркнул, что республика сильна своими традициями

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

10 сентября сразу 23 семьи пришли во дворец культуры «Металлург» на торжественное награждение победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии».

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время приветственного слова отметил, что республика сильна своими традициями. И такой праздник, как «День Семейных трудовых династий», очень важен для их поддержки.

Некоторые династии были очень большими

Некоторые династии были очень большими

Фото: Эдуард КАРИПОВ

«Как сказал наш президент Владимир Путин: «Основа государства – крепкая, счастливая семья». Я хочу поблагодарить всех присутствующих за труд. Потому что им вы делаете нашу республику и нашу страну лучше», – сказал во время открытия мероприятия Александр Бречалов.

В этом году конкурс прошел в седьмой раз, и в нем приняли участие 23 трудовые династии со всей Удмуртии.

Конкурс проводился по трем номинациям: «За эффективную работу», «За преемственность поколений», «Старейшая династия».

На церемонию приехали семьи со всей Удмуртии

На церемонию приехали семьи со всей Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Победу в номинации «За преемственность поколений», одержала династия Федоровых из Можгинского района.

После награждения

После награждения

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Корни этой семьи уходят в конец 19-го века. На сегодняшний день ее составляет 21 работник сельского хозяйства. Многие члены семьи работают трактористами, доярками, водителями, ветеринарами. Среди них есть главный агроном.

В семье Федоровых с детства прививают любовь к труду и уважение к старшим. Супруги Владимир Федорович и Елизавета Николаевна вырастили четырех дочерей и сына. Помогают воспитывать 10 внуков и 16 правнуков. Самой главной чертой человека в этой династии считают честность и преданность родине. Именно поэтому в семье все делается сообща и на благо родного края.

Члены этой семьи пришли в народных костюмах

Члены этой семьи пришли в народных костюмах

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Победителем в номинации «За эффективную работу», стала педагогическая династия Кашиных из Ижевска. Их история началась в 1908 году с Юлиании Андреевны Зориной, которая проработала в школе 46 лет и воспитала пятерых племянников.

В семье Кашиных есть люди разных педагогических профессий: воспитатели, учителя, преподаватели университета. Все они на протяжении долгого времени работают на благо страны, воспитывая не только своих детей, но и тех, кто остался без опеки родителей.

Награждение прошло в нескольких номинациях

Награждение прошло в нескольких номинациях

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Победу в номинации «Старейшая династия» одержали Ваулины-Снегиревы из Кезского района. Их общий трудовой стаж составляет более 355 лет. Глава династии Татьяна Фаминовича вместе с мужем Павлам Ильичом, вырастили 10 детей. В этой семье с самого раннего детства учат заниматься сельским хозяйством. Многие ребята, хотят пойти по родительским стопам, остаться в колхозе помогать семье.

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