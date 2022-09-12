Ночью 12 сентября в Сарапуле загорелась поликлиника

Пожар затронул 400 кв. м кровли здания
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В 01:06 в понедельник, 12 сентября, на номер 112 поступило сообщение о пожаре в поликлинике № 3 города Сарапула, где расположены отделение профилактики и кожно-венерологическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».
Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
К счастью, в ночное время людей в задании не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания на площади 400 кв. м – фактически, огонь затронул всю крышу поликлиники.
Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Открытое горение ликвидировали в 02:27. В тушении пожара были задействованы 36 человек, 14 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории и дознавателями.
Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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