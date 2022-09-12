Ночью 12 сентября в Сарапуле загорелась поликлиника

Пожар затронул 400 кв. м кровли здания Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В 01:06 в понедельник, 12 сентября, на номер 112 поступило сообщение о пожаре в поликлинике № 3 города Сарапула, где расположены отделение профилактики и кожно-венерологическое отделение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К счастью, в ночное время людей в задании не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания на площади 400 кв. м – фактически, огонь затронул всю крышу поликлиники.

Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Открытое горение ликвидировали в 02:27. В тушении пожара были задействованы 36 человек, 14 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории и дознавателями.

Тушение пожара в поликлинике № 3 города Сарапула Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске на некоторое время отключат ряд телеканалов и радиостанций

62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии за минувшие сутки

Александр Бречалов набрал 60,5% на выборах главы Удмуртии после обработки почти 10% протоколов

В ЦИК Удмуртии поступило более 800 жалоб, касающихся выборов