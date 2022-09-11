В ЦИК Удмуртии поступило более 800 жалоб, касающихся выборов

Избирательные участки закроются сегодня в 20:00 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С начала выборов главы Удмуртии и депутатов Госсовета в региональный Центризбирком поступило более 800 жалоб. Об этом 11 сентября сообщил журналистам секретарь ЦИК республики Олег Пырегов.

По его словам, поступает множество однотипных обращений, заготовленных заранее.

«Есть клише, есть специальные дневники у наблюдателей, где прямо вставлены жалобы, надо только проставить свою фамилию и отправлять ее куда угодно. Они однотипные», – рассказал Пырегов.

Также он прокомментировал некоторые видеоролики, появившиеся в социальных сетях.

«Появился ролик, будто бы в Удмуртии уже результаты подсчитывают. На самом деле идет стандартная процедура из одного ящика перемещают бюллетени в сейф-пакеты», - объяснил он.

В Шарканском районе был выявлен поврежденный сейф-пакет. По словам Пырегова, находившиеся в нем бюллетени будут признаны недействительными.

«При подсчете голосов, как мы знаем там 54 бюллетеня, 18 проголосовавших, их признают недействительными», – подчеркнул секретарь ЦИК.

Он отметил, что целом выборы проходят спокойно.

Напомним, избирательные участки закроются сегодня в 20:00.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

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