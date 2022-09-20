Легковой автомобиль провалился под асфальт на улице Петрова в Ижевске

Машина угодила в яму передним колесом. Фото: vk.com/udmurtiya18rus

О неприятном происшествии на дороге вечером 19 сентября рассказали жители Ижевска в социальных сетях. Судя по размещенным фото и комментариям, около 20:00 на улице Петрова, возле дома № 1 произошел провал асфальта, в который попал передним колесом легковой автомобиль.

Провал образовался напротив остановки общественного транспорта. О пострадавших не сообщалось. Также люди писали о том, что ранее на этом участке было проведен ремонт дорожного полотна.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

«А там была летом дыра. Плохо заделали», – заметил один из жителей в комментариях.

«Эти ямы даже после ремонта нужно объезжать», – присоединился другой ижевчанин.

Впрочем, кое-кто из комментирующих предположил, что во всем виноваты перепады температуры.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Отметим, что за последние месяцы это не первый подобный случай в столице Удмуртии. Так, 6 июня автомобиль во время ливня провалился на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров, 16 июня провал образовался на улице Восточной, 31 июля в яму на улице Красноармейской провалился пассажирский автобус, а 5 сентября машина «ушла под землю» в городке Металлургов.

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