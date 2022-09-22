Житель Ижевска пригрозил прохожему костылями и похитил у него пальто с кепкой и мобильный

Также нападавший похитил у мужчины деньги Фото: Архив КП

Недавно 41-летний ижевчанин сообщил в дежурную часть отдела полиции о хищении у него пальто и сотового телефона, об этом рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Как было установлено сотрудниками полиции, нападение произошло поздно вечером возле одного из магазинов по улице Чайковского. К потерпевшему у подошел некий мужчина и, угрожая избить его костылями, отобрал пальто, кепку, мобильный телефон и деньги. Составил общий ущерб более 30 тыс. рублей.

Подозреваемого установили и смогли задержать. Это оказался 39-летний житель Ижевска, который, к тому же, был ранее судим. Похищенное подозреваемый никуда сбыть не успел, у него все изъяли, возбудив уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного с применением в качестве оружия предмета, оружием не являющегося.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Какое ему грозит наказание, пока не известно.

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