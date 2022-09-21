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Общество21 сентября 2022 12:08

ФСБ рассекретила материалы дела корреспондента из Ижевска, работавшего на фашистов в годы ВОВ

Документальный фильм покажут на канале Россия-24
Дмитрий Коренев
Уроженец Ижевска в годы ВОВ работал корреспондентом в фашистской пропагандисткой газете «Голос Крыма»

Уроженец Ижевска в годы ВОВ работал корреспондентом в фашистской пропагандисткой газете «Голос Крыма»

Фото: Архив КП

Управление ФСБ России по Удмуртии рассекретило материалы обвинительного дела уроженца Ижевска, который работал на фашистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«УФСБ России по Удмуртской Республике рассекречены материалы обвинительного дела в отношении уроженца г. Ижевска, признанного виновным в измене Родине, который в годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом в фашистской пропагандисткой газете «Голос Крыма»», - говорится в сообщении.

На основании рассекреченных материалов снят документальный фильм. Его покажут сегодня, 21 сентября, в региональном эфире телеканала «Россия 24» в 18.30 и 21.00 по местному времени.

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