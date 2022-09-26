Расследованием уголовного дела о стрельбе в школе №88 в Ижевске займется центральный аппарат СК

Нападавший покончил с собой

Уголовное дело о стрельбе в школе №88 в Ижевске передано для расследования в Главное следственное управление СК России. Соответствующее поручение дал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему)», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. По предварительным данным, жертвами преступления стали 9 человек, в том числе два охранника и двое учителей, а также пять детей. Есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не было, его личность устанавливается.

Для фиксации следов преступления выехали специалисты Криминалистического центра СК РФ.

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