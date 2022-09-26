Родители бегут к школе, детей эвакуируют в соседний детский сад

Фото и видео из школы № 88 в Ижевске, где утром 26 сентября произошла стрельба, публикуют очевидцы. На месте ЧП также работают журналисты "КП"-Ижевск".

- Приехали родители, слышны плач, крики. Всех эвакуируют в соседний детсад. Детей с ранениями увозят на скорых, - рассказывает с места событий наш корреспондент.

Фото: Марии Баклановой

Посторонних к школе не пускают. Оцеплен и детсад, куда ведут эвакуированных

При первых звуках выстрелов педагоги стали запирать детей в классах, школьники прятались под столами и записывали видео.

- Мы закрыли дверь на ключ, нас тут 27 человек. С нами учитель - женщина. Он кричит в коридоре и стучится к нам, - рассказала корреспонденту КП одна из школьниц.

Позже стало известно, что стрелявший покончил собой. Его тело нашли в здании школы. На месте продолжают работать спецслужбы. Заведено уголовное дело. До 29 октября в Республике объявлен траур. От пуль нападавшего погибли по последним официальным данным 9 человек.