Врач станции переливания крови в Ижевске: «Все больницы обеспечены кровью в полном объеме»

26 сентября 2022 года был открыт огонь в школе №88 в Ижевске. есть раненые и погибшие Фото: Мария Бакланова

В Республиканскую станцию переливания крови Ижевска поступают волонтерские сообщения о желании помочь пострадавшим в результате стрельбы в 88 школе.

Работники станции сообщают, что все медицинские организации обеспечены нужными компонентами крови, кроме того, имеются запасы.

«Все больницы обеспечены кровью в полном объеме», – сообщил врач станции переливания крови в Ижевске.

Ранее в родительских чатах распространялась просьба к донорам с первой отрицательной кровью обратиться на станцию переливания крови с целью обеспечить пострадавших необходимыми для переливания образцами.

«Работаем в плановом режиме. Прием доноров осуществляется по предварительной записи», - говорится в сообщении.