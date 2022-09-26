8 вневедомственных групп Росгвардии и представители экстренных служб организовали оцепление школы №88 в Ижевске

8 вневедомственных групп Росгвардии вместе с представителями экстренных служб организовали оцепление Фото: Мария Бакланова

8 вневедомственных групп Росгвардии вместе с представителями экстренных служб организовали оцепление Фото: Мария Бакланова

26 сентября в 9.46 поступил сигнал о выстрелах в школе №88 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место происшествия сразу же выехало восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Помимо них, на место прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Удмуртии.

После получения сигнала, росгвардейцы вместе с представителями других экстренных служб организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего, а также возможных сообщников.

В ходе мероприятий в одном из помещений школы было обнаружено тело подозреваемого. При нем было 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также магазины с патронами.

«Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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