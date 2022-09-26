Глава Удмуртии: напавший на школу в Ижевске состоял на учете в психоневрологическом диспансере

В результате стрельбы погибло 13 человек, из них 9 детей

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на школу №88 в Ижевске, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам руководителя региона, в результате стрельбы погибло 13 человек, из них 9 детей. Различные ранения получили 23 человека, среди которых 20 детей.

«Большей части раненых (они тяжелые или в состоянии средней тяжести) уже проведены операции. Надеемся, что все, кого можно спасти, будут спасены. Никаких проблем с кровью и лекарствами нет. У меня было совещание с президентом страны. Владимир Владимирович дал поручения, и из Казани к нам летит борт с дополнительными специалистами», - рассказал он.

Также в регионе ожидают прибытия министров просвещения и здравоохранения России Сергея Кравцова и Михаила Мурашко.

Напомним, утром 26 сентября мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Впоследствии он покончил с собой. Следователи установили личность нападавшего – им оказался 34-летний Артем Казанцев, ранее учившийся в этой школе.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В республике объявлен траур, он продлится с 26 по 29 сентября.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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