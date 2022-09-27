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Происшествия27 сентября 2022 7:53

Первую сессию Госсовета Удмуртии перенесли в связи с трагедией в школе №88

На первом заседании должна была состояться инаугурация главы республики
Дмитрий Коренев
Первая сессия Госсовета Удмуртии седьмого созыва должна была состояться 27 сентября

Первая сессия Госсовета Удмуртии седьмого созыва должна была состояться 27 сентября

Фото: Архив КП

Первую сессию Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва, которая должна была состояться сегодня, 27 сентября, решено перенести на другую дату в связи с трагедией в школе №88 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«О месте и времени ее проведения будет сообщено позже», - говорится в сообщении.

Отметим, в рамках первого заседания первой сессии Госсовета нового созыва должна была состояться инаугурация переизбранного на второй срок главы региона Александра Бречалова.

Напомним, в Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе №88. Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы и открыл огонь. По последним официальным данным, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.

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