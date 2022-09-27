Первую сессию Госсовета Удмуртии перенесли в связи с трагедией в школе №88

Первая сессия Госсовета Удмуртии седьмого созыва должна была состояться 27 сентября
Фото: Архив КП
Первую сессию Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва, которая должна была состояться сегодня, 27 сентября, решено перенести на другую дату в связи с трагедией в школе №88 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
«О месте и времени ее проведения будет сообщено позже», - говорится в сообщении.
Отметим, в рамках первого заседания первой сессии Госсовета нового созыва должна была состояться инаугурация переизбранного на второй срок главы региона Александра Бречалова.
Напомним, в Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе №88. Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы и открыл огонь. По последним официальным данным, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.
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