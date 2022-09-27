Около 80 жителей Ижевска сдали кровь для раненых в результате стрельбы в школе №88

Главный врач Республиканской станции переливания крови Алексей Зараев. Фото: Республиканская станция переливания крови

Порядка 80 человек сдали кровь для раненых в результате стрельбы в школе №88 Ижевска. Об этом сообщил главный врач Республиканской станции переливания крови Алексей Зараев.

По его словам, в настоящее время запас крови и всех ее компонентов сформирован.

«Вчера сдали кровь порядка 80 человек, еще столько же вечером пришлось отправить домой, так как в них уже не было необходимости. Сегодня никакого ажиотажа нет. Вчерашний фейк создал лишний ажиотаж, который был совершенно не актуален. На данный момент все компоненты крови у нас есть, если будет необходимость, будем вызывать кадровых доноров из нашей картотеки. Будем работать конкретно под заявку медорганизаций, под определенные генотипы», - приводит его слова пресс-служба главы Удмуртии.

Зараев отметил, что медучреждения изначально запросили очень много компонентов крови, однако потом большую часть вернули.

Накануне вечером 1-я РКБ получила около 4 литров плазмы.

«Большой потребности в донорской крови не было. Еще раз повторюсь: запас крови и всех ее компонентов у нас есть», - подчеркнул он.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы №88 и открыл огонь. В первую очередь он застрелил охранника. По последним официальным данным, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек получили ранения.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Удмуртии объявлен траур.

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