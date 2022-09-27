Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Фото: Эльвира Пинчук, t.me/elvira_pinchuk

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших в результате стрельбы в школе №88 Ижевска. Как сообщает пресс-служба ведомства, Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

Отмечается, что пациентов сопровождали медработники отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава РФ. Самолет оснащен специальными медицинскими модулями.

Как уточнила в своем телеграм-канале председатель правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, 10 детей будут госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу, еще по одному ребенку - в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского и в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Двоих взрослых пациентов доставят в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского.

«Всем пострадавшим будет оказана высокотехнологичная квалифицированная помощь, а сопровождающим родственникам - психологическая поддержка», - написала вице-премьер.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. Первой жертвой стрелка стал охранник. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек.

СК открыл уголовное производство по трем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; возбуждение ненависти и вражды.

В республике объявлен трехдневный траур.