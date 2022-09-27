СК России возбудил дело о возбуждении ненависти после стрельбы в школе Ижевска

26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88 Фото: Мария Бакланова

После вооруженного нападения на школу №88 Ижевска Следственный комитет России открыл уголовное производство о возбуждении ненависти. Об этом на сегодняшнем совещании с председателем СКР Александром Бастрыкиным заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По результатам осмотра места происшествия, в частности, тела нападавшего и его жилища, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ — это возбуждение ненависти либо вражды по признаку расы идеологии, ненависти к определенной группе по признакам веры, национальности и прочее», — рассказала она.

Как отметила Петренко, «изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии». По данным СК, он был очень замкнутым человеком, но «близкие люди говорят, что моменты агрессии он уже проявлял».

«Проверяются все версии. Все те причины и условия, которые привели к трагедии, будут установлены и проверены, всем им будет дана правовая оценка», — добавила Светлана Петренко.

Ранее Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск и лично осмотрел место происшествия.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. Первой жертвой стрелка стал охранник. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек. 27 сентября 15 пострадавших эвакуировали в Москву спецбортом МЧС.

В тот же день СК открыл уголовное производство по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В республике объявлен трехдневный траур.

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